Konya'da feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

Kaza, bugün akşam saatlerinde Konya- Ankara karayolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi.

BARİYER ARACIN İÇERİSİNDEN GEÇTİ

Kadir Okhan Akın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin çarptığı bariyer, ok gibi aracın içerisinden geçti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

