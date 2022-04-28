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Konya'da feci kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi, sürücü ağır yaralandı

28.04.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen feci kazada bir otomobil, tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin ön kısmı tamamen TIR'ın dorsesinin altına girerken, sürücü ağır yaralandı.

Konya'da feci kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi, sürücü ağır yaralandı

Korkunç kaza, sabaha karşı 05.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi Katır Tepesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.Ç’nin kullandığı 37 PU 025 plakalı tomruk yüklü TIR'a, aynı istikamete seyir halinde olan Mert K. (27) yönetimindeki 34 BNU 888 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada uyuduğu iddia edilen sürücünün otomobili TIR'ın dorsesinin altına girdi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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