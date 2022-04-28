Konya'da feci kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi, sürücü ağır yaralandı

Korkunç kaza, sabaha karşı 05.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi Katır Tepesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.Ç’nin kullandığı 37 PU 025 plakalı tomruk yüklü TIR'a, aynı istikamete seyir halinde olan Mert K. (27) yönetimindeki 34 BNU 888 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada uyuduğu iddia edilen sürücünün otomobili TIR'ın dorsesinin altına girdi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



