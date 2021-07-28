Konya'da feci kaza! TIR'ın çarptığı otomobildeki baba ve kızı öldü

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Konya- Adana yolu Tatlıcak Mahallesi yakınında meydana geldi. Beytullah Kaplan yönetimindeki TIR, yapım çalışması nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolun sağında durduktan sonra 'U' dönüşü yapmak isteyen Kemal Keklik'in kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole savrulan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü Kemal Keklik ve kızı Meryem Keklik, hayatını kaybetti. Baba ve kızının cansız bedenleri, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanmayan TIR şoförü Beytullah Kaplan da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

