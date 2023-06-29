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Konya'da feci olay! Sulama kanalına giren Suriye uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti

29.06.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Halkapınar ilçesinde sulama kanalına giren Suriye uyruklu 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Konya'da feci olay! Sulama kanalına giren Suriye uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesi'ndeki Kaya anıtı arkasında sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için suya giren Suriye uyruklu Omar H.'nin (23) boğulmak üzere olduğunu gören Hasan H. (22) ve Süleyman H. (20) kanala atladı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

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Sudan çıkamayan Omar ve Süleyman H. olay yerinde hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan Hasan H. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. 3 gencin cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Konya boğulma

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