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Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 22:04 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında, 20 metre çapında, 30 metre derinliğinde içinde su bulunan obruk oluştu. İlçede son üç ayda dördüncü kez obruk oluştu.

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

İrili ufaklı 100'ün üzerinde obruğun bulunduğu Karapınar'da, yeni bir obruk oluştu. Yer altı sularının çekilmesiyle oluşan obruk, bu kez ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık Mevkii'nde ortasında patika yol bulunan yan yana olan iki mısır tarlasında meydana geldi. Başka bir mısır tarlasında biçerdöverle hasat yapan sürücü, yakındaki mısır tarlasının ortasında toz bulutu kalktığını fark etti. Aracı durdurup, toz bulutunun olduğu bölgeye geldiğinde yeni bir obruğun oluştuğunu gördü. Ardın bölgedeki diğer çiftçilere haber verdi. Yapılan incelemede büyük bir bölümünde su bulunan obruğun yaklaşık 20 metre çapında, 30 metre derinliğinde olduğu saptandı. Obruğun oluştuğu sırada patika yoldan herhangi bir araç veya köylünün geçmemesi faciayı önledi.

obruk

Aynı mevkide çiftçilik yapan Kenan Bozkurt, bu bölgede ilk defa obruk oluştuğunu belirterek, ''İlk defa burada obruk oluştu. Daha önce hiç obruk olmamıştı. İlerideki mısır tarlasından sesler geldiğini duydum. Ama obruk olduğu hiç aklıma gelmedi. Çöken yerde kamyon, traktör ve başka araçlarda geçiyordu. Şans eseri o anda geçen yoktu. Ama çevresindeki çiftiler korkmuş. Artık bizde tedirginlik başladı'' diye konuştu.

Çiftçi Oğuz Barutçu da, Karapınar'da sık sık obruk oluştuğunu belirterek, '' Bu mevkide obruk belirtisi yoktu. Büyük bir gürültüyle obruk oluşmuş. Obruklara alıştık. Yakın tarlada hasat yapılıyordu. Bu alanda da birkaç güne hasat başlayacaktı. Gündüz saatlerinde obruk olması sevindirici. Zira gece olsa yoldan araçlar geçse facia olurdu. Kendimizi güvende hissetmiyoruz, canımız her an tehlikede. Yetkililer bir şeyler yapmalı'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya obruk Karapınar Konya'nın Karapınar ilçesi

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