HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da flaş koronavirüs kararları! Düğün ve toplu organizasyonların tamamı yasaklandı

Konya'da flaş koronavirüs kararları! Düğün ve toplu organizasyonların tamamı yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:37 | Son Güncelleme

Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre, salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla birçok toplu organizasyon yasaklandı. Buna göre, kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı ve ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, doğum günü organizasyonları yapılamayacak.

Konya'da flaş koronavirüs kararları! Düğün ve toplu organizasyonların tamamı yasaklandı

Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Kurulda alınan karara göre, koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı. Karar gereği kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı ve ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yapılamayacak. Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve halk tarafından düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna neden olacak organizasyonlar da yasaklandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Kurul tarafından alınan karara göre, tedbirlere uymayanlarla ilgili, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına da karar verildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Korkutan uyarı! '7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'Korkutan uyarı! '7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok
16 yaşındaki Mahmut 21 gündür kayıp
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
Korkutan uyarı! '7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'
Prof. Dr. Ceyhan: Sonbahar ve kışı da salgınla uğraşarak geçirebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
Bakanlık duyurdu! Sayı 144'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Yeni tedbirler gelecek mi?
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Meteoroloji'den sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.