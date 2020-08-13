HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da flaş uygulama! Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan duraktaki vatandaşlara canlı bağlantı

Konya'da flaş uygulama! Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan duraktaki vatandaşlara canlı bağlantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi' ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Aniden ekrana yansıyan Başkan Altay'ı gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşıyor, ardından karşılıklı görüşme yapıyor.

Konya'da flaş uygulama! Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan duraktaki vatandaşlara canlı bağlantı

Pandemi sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi'ni hayata geçirdi. Belediye, şehrin en kalabalık merkezlerinden Alaaddin Tepesi’ne yakın bir otobüs durağındaki dijital ekrana, canlı kamera sistemi kurarak maske ve sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara canlı uyarılar yapıyor. Aniden ekrana yansıyan Başkan Altay'ı karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Başkan Altay, canlı yayında maske kontrolü yaparak, maskesiz dolaşanları uyararak, koronavirüse karşı duyarlı olma çağrısı yapıyor.

'ÜLKEMİZDE BİR İLK'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk. Pandemi sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup, eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

3

Başkan Altay’ın canlı yayına katılması ve duraktaki vatandaşlarla görüşme yapması şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Altay’ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken, uygulamayı beğendiklerini ve maske ve sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ifade etti.

FARKLI NOKTALARA DA KURULMASI HEDEFLENİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan teknolojik kamerayla canlı takip uygulamasının farklı noktalara da kurularak yangınlaştırılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında, gerekse esnaf ziyaretleri ile koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlamasıGaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması
Tahin: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Tahin: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

Mahalleli görür görmez polisi aradı! dehşete düşüren görüntü

Mahalleli görür görmez polisi aradı! dehşete düşüren görüntü

MetroPOLL Araştırma: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50.6

MetroPOLL Araştırma: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50.6

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak?

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme

Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme

Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım

Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Diğer Haberler
Bursa'da dehşete düşüren görüntü! Evinin balkonunda kendini astı

Bursa'da dehşete düşüren görüntü!

Prof. Dr. Ceyhan açıkladı! Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Prof. Dr. Ceyhan açıkladı! Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

İstanbul'da rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da rüşvet operasyonu!

Kritik uyarı geldi! 'Önlem alınmazsa vakalar büyük ölçüde Güneydoğu kaynaklı olacak'

Kritik uyarı geldi! 'Kontrol altına alınamaz hale gelebilir'

Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması

Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması

Üsküdar'da otomobili alev alev yandı: 'Beynim kanıyor' diyerek zor anlar yaşattı

'Beynim kanıyor' diyerek, ekiplere zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.