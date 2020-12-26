Konya'da fuhuş operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınlara, kiralanan apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Şüphelilere yönelik 2,5 ay süren takibin ardından harekete geçen polis, 3 gün önce belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler Tahir Alan (40), Osman Akcan (40), Deniz Uyanık (41), Recep Özdemir (29) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza Isroılova (24) gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 1’i Türk 11’i Özbek toplam 12 kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 4 gram esrar ele geçirildi. 8 adet cep telefonuna da el konuldu.

SİLAHLA FUHŞA ZORLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, mağdur kadınlar ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinde şüphelilerin kafalarına silah dayayıp, ölümle tehdit ettiğini, kendilerini fuhşa zorladıklarını, zaman zaman tecavüz ettiklerini, şüphelilerin müşterileri seçtikten sonra belirlenen adreslere gönderildiklerini, alınan paranın bazen bir kısmının kendilerine verildiğini bazen de hiç verilmediğini anlattılar. Mağdur kadınlar, şüphelilerin kendilerinin zaaflarından ve işe ihtiyaç duymalarından faydalandıklarını da söylediler.