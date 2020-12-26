HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da fuhuş operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Konya'da fuhuş operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

26.12.2020 12:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya'da fuhuş operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Konya'da silah zoru ve ölümle tehdit ettikleri 12 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1’i kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınlara, kiralanan apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Şüphelilere yönelik 2,5 ay süren takibin ardından harekete geçen polis, 3 gün önce belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler Tahir Alan (40), Osman Akcan (40), Deniz Uyanık (41), Recep Özdemir (29) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza Isroılova (24) gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 1’i Türk 11’i Özbek toplam 12 kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 4 gram esrar ele geçirildi. 8 adet cep telefonuna da el konuldu.

SİLAHLA FUHŞA ZORLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, mağdur kadınlar ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinde şüphelilerin kafalarına silah dayayıp, ölümle tehdit ettiğini, kendilerini fuhşa zorladıklarını, zaman zaman tecavüz ettiklerini, şüphelilerin müşterileri seçtikten sonra belirlenen adreslere gönderildiklerini, alınan paranın bazen bir kısmının kendilerine verildiğini bazen de hiç verilmediğini anlattılar. Mağdur kadınlar, şüphelilerin kendilerinin zaaflarından ve işe ihtiyaç duymalarından faydalandıklarını da söylediler.

MÜŞTERİLERE KATALOG GÖRDERMİŞLER

Şüphelilerin kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği de öğrenildi. Müşterilerin kadını seçtikten sonra pazarlık yaptığı ve parayı şüphelilere teslim ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca polis baskını olma ihtimaline karşın polise bir şey anlatmamaları konusunda müşterileri tehdit ettikleri belirtildi. Şüphelilerin müşterilerle irtibat kurarken takma isimlerle konuştuğu da ifadelerle ortaya çıktı. Ayrıca Özbekistan uyruklu şüpheli Shakhnoza Isroılova’nın özellikle kendi ülke vatandaşı kadınlarını seçerek onlara iş vaadinde bulunduğu da belirlendi. Shakhnoza Isroılova’nın kadınları kendisine borçlandırarak pasaportlarına da el koyduğu öğrenildi.

Mağdur edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Tahir Alan, Osman Akcan, Deniz Uyanık, Recep Özdemir ve Shakhnoza Isroılova çıkarıldıkları mahkemece, ‘fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama, cinsel saldırı, tehdit ve uyuşturucu kullanma’ suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaretTürkiye'den Libya'ya kritik ziyaret
23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Van'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Van'da korkutan deprem

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Libya'ya ziyaret

Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret

Kısıtlamalar sonuç verdi Elazığ’da vaka oranı yüzde 70 düştü

Kısıtlamalar sonuç verdi Elazığ’da vaka oranı yüzde 70 düştü

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalandı, 'Ben de memur çocuğuyum' dedi

'Ben de memur çocuğuyum' dedi ama kurtulamadı

'Sıkıştım' diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti

Israrla söyledi, ceza kesildikten sonra koşarak gitti

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.