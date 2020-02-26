Konya'da genç kız dehşeti yaşadı: Kanınızı içeceğim

Olay, geçen 15 Ağustos günü Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. Bir ilkokulda rehber öğretmen olan Deniz E., iddiaya göre, daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, aynı binada oturduğu komşusunun kızı Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı. Deniz E., kapıdan çıkarken, Büşra Ç.'ye omuz attı. Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine de Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp, vurmaya devam eden Deniz E., daha sonra binadan çıkıp, 'İmdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek, Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. 'BÜŞRA'DAN, ANNE VE BABASINDAN ŞİKAYETÇİYİM'



Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz E., şunları söyledi: "12.30 sıralarında ikametimin bulunduğu apartman kapısının girişinde daha önce hakkında tehdit ve hakaret konusunda şikayetçi olduğum Büşra isimli şahısla karşılaştım. Büşra yanımdan geçerken bana omuz atıp, hakaret etti. Akabinde ben ne yapıyorsun? diyerek Büşra'yı kendimden uzaklaştırmak için itekledim. Bu sırada Büşra yere düştü. Sonrasında Büşra benim saçımı ve kollarımı yolmaya başladı. Ben kendisini engellemeye çalıştım. Bu sırada sürekli bana hakaretlerde bulunuyordu. Bağırarak annesini çağırdı. Ben de bunun üzerine oradan kaçıp, site içerisinde bulunan güvenlik kulübesine sığındım. Sonrasında polisi, eşimi ve ağabeyimi arayarak yardım istedim. Eşim yanıma geldi. Büşra, annesi ve babasıyla bizim yanımıza geldi. Küfür ve hakaretlerle eşimi tahrik etmeye çalıştılar. Eşim o esnada civarda bulduğu sopayı korkutmak amaçlı onlara gösterdi. Eşim sopayla kimseye vurmadı. Büşra'dan, anne ve babasından şikayetçiyim."

2 YILADA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI



Soruşturma sonunda Deniz E. hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüpheli Deniz E.'nin Büşra Ç.'yi elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, darp ettiği, 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ettiği ifade edildi. Ayrıca şüphelinin eşi Kurtuluş E.'nin de (43), elinde bulunan sopayla müştekiler Büşra Ç., Ayşe Ç. ve Recep Ç.'nin üzerine yürüdüğü sırada, etraftakiler tarafından engellendiği ve eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, 'Sizin kanınızı içeceğim' sözleriyle tehdit ve hakaret ettiği ifade edildi. Öğretmenin eşi Kurtuluş E. hakkında da 'kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarından ceza verilmesi talep edildi. YARGILANMASINA BAŞLANDI Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Deniz E., küçük çocuğunun ve öğretmen olması nedeniyle katılmadı. Eşi Kurtuluş E.'nin de gelmediği duruşmada Büşra Ç. ve annesi Ayşe Ç. hazır bulundu. Deniz E.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Büşra Ç., "Kapıdan girerken Deniz E. bir anda bana omuz atıp yere düşürdü. Elindeki cüzdan ve anahtarı üzerime fırlattı. 'Burada daha bitmedi. Ben sana göstereceğim' dedi. İmdat diye bağırarak kaçtım ve annem ile ağabeyimi çağırdım. Annem ve ağabeyim yanıma geldiler. Deniz E.'nin eşi Kurtuluş E. elinde sopa ile koşarak yanıma geldi. Annem beni korumak için önüme geçti. Kurtuluş E.'nin elinden sopayı aldı. Kurtuluş, 'Kanınızı içeceğim' diye bağırıyordu. Deniz E. komşumuz olur. Çok gürültü yaptıkları için babam daha önce kendilerini uyarmıştı. Aralarında o sırada bir tartışma yaşanmıştı. Benlik bir durum yoktu." dedi.