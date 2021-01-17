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  4. Konya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

17.01.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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Konya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kanala uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, araçta bulunan eşi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aktürk idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir haindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, eşi Hatice Aktürk hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hasan Aktürk’ü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı sürücü tedavi altına alınırken, eşi Hatice Aktürk’ün cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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