Konya'da hareketli dakikalar! Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı.

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

