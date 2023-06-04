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  4. Konya'da hareketli dakikalar! Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru yaralandı

Konya'da hareketli dakikalar! Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru yaralandı

04.06.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ve kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya'da hareketli dakikalar! Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı.

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

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Konya silahlı kavga

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