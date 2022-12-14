Konya'da hasta nakli yapan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı

Konya’daki kaza dün saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, Fetih Caddesi ile Keçeciler Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Fetih Caddesi’nden Belh Kavşağı istikametine seyir halinde olan ve hasta nakli yaptığı öğrenilen Metin S. idaresindeki ambulans, Keçeciler Caddesi istikametine dönüş yapmak isteyen henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 5 kişi araçtan çıkartıldı. Otomobilde bulunan 1’i bebek 5 kişi ile kazaya karışan ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan hasta, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri cadde üzerinde bir süre trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)