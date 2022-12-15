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  4. Konya'da hastane otoparkında sır ölüm! Cansız bedeni otomobilde bulundu

Konya'da hastane otoparkında sır ölüm! Cansız bedeni otomobilde bulundu

15.12.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki kadın doğum ve çocuk hastanesinin otoparkında, bir kişinin otomobilin içerisinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Ekiplerin incelemesi sonucunda 60 yaşındaki şahsın, aracın içinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Konya'da hastane otoparkında sır ölüm! Cansız bedeni otomobilde bulundu

Konya'daki olay dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan otomobilin içerisindeki bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin arka koltuğunda bulunan 60 yaşındaki Mustafa A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi. (İHA)

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