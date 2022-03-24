Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Kaza Konya Seydişehir'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yusuf Açıkgöz (42) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Acar (23) idaresindeki başka bir araç Alaylar Bir Mahallesi Mortaş Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Semiha Acar (46), Goncagül (39), Ayşegül (38), Kısmet (14) ve Hülya Koçak (18) yaralandı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Semiha Acar, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. (AA)

