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Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede iki kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açtı. Ateş sonucu cafedeki 10 kişi yaralandı.

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki kafede kimlikleri henüz belirlenemeyen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kafedeki 10 kişi yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(AA)

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