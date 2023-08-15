Konya'da kahreden olay! Apartmanın 4'üncü katından düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Yeni Mahalle Erenler Caddesi 41315 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar apartmanın önündeki sokakta asfalt üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kız çocuğu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın penceresinden düştüğü fark edilen çocuğun 10 yaşındaki zihinsel engelli Berire Yaman olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk, yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Engelli çocuğun evde yalnız başına olduğu esnada olayın yaşandığı ve sineklik ile camı açık olan pencereden düştüğü belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, sokakta incelemelerde bulundu. Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Berire Yaman'ın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

