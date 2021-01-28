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Konya'da kahreden olay! Sinir krizi geçirdiler

28.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Konya'da kahreden olay! Sinir krizi geçirdiler

Konya'da, yangın çıkan 2 katlı evden, 3 yaşındaki Okay Yürür ve 20 yaşındaki dayısı Yusuf Yürür komşuları tarafından kurtarıldı. İçeride mahsur kalan 24 yaşındaki anne Hülya Yürür'ün ise cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, sinir krizi geçirdi.

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşularından bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, su döke döke içeri girerek, minik Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtardı. Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Buruda duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen Yusuf Yürür'e ise ambulansta müdahale edildi.

ANNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra evde mahsur kalan anne Hülya Yürür'ün cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: DHA


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