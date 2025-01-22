Konya’da kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Özer ile oğlu İ.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ö., av tüfeğiyle babası Özer'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan Özer, kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Özer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANNESİNE ŞİDDET UYGULARKEN ÖLDÜRMÜŞ

Konya'nın Akşehir ilçesinde babası Özcan Özer'i tüfekle vurup öldüren İ.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö.'nün babası Özcan Özer'in, annesini dövüp, merdivenlerden aşağı iteklemek üzere iken arkasından tüfekle ateş ettiği belirlendi. İ.Ö.'nün ilk ifadesinde de babası Özcan Özer'in, annesi, kendisi ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Konya'nın Akşehir ilçesinde annesini dövüp, merdivenlerden iteklemek istediğini öne sürdüğü babası Özcan Özer'i tüfekle vurup öldüren İ.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(DHA)