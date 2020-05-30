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  4. Konya'da kan donduran olay! Poşete sarılı çocuk cesedi bulundu

Konya'da kan donduran olay! Poşete sarılı çocuk cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 23:53 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde dağlık alanda toprağa gömülü vaziyette poşete sarılı halde çocuğa ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.

Konya'da kan donduran olay! Poşete sarılı çocuk cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Bayak Kulu Dağı eteklerine gezinti amacıyla çıkan vatandaşlar topraktan bir şeyin belirdiğini fark etti.

Vatandaşlar gördüklerinin insan cesedi olduğunu tahmin ederek güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri ise güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı.

POŞETE SARILI HALDE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Yapılan incelemede poşete sarılı vaziyette bir ceset bulundu. İlk bulgulara göre cesedin 2 ya da 3 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğu değerlendirilirken, otopsi yapılmak üzere Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Dağlık alanda çocuk cesedi bulundu

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