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Konya'da kanlı infaz! Cinayet için ABD'den Türkiye'ye geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Halil İbrahim K. (30), Konya’ya gelerek, kendi çocuğu hakkında uygunsuz sözler söylediğini ileri sürdüğü eski eşinin kocası Hüseyin Alşahin’i (30) tabancayla vurup öldürdü.

Konya'da kanlı infaz! Cinayet için ABD'den Türkiye'ye geldi

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak’ta meydana geldi. ABD’de yaşayan Halil İbrahim K., iddiaya göre, boşandığı M.A.’nın eşi Hüseyin Alşahin ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Halil İbrahim K., 2 gün önce Türkiye’ye geldi. Halil İbrahim K., ruhsatsız tabancasını yanına alarak Alşahin’in otomotiv ve aydınlatma malzemeleri sattığı iş yerine gitti.

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Halil İbrahim K., buradaki tartışma sırasında Hüseyin Alşahin’e üzerinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kendisini korumak isteyen Alşahin iş yerinin içine doğru kaçtı. Hüseyin Alşahin’in peşinden giden Halil İbrahim K., burada da art arda ateş etti. Vücuduna 6 mermi isabet eden ve kanlar içinde alan Alşahin, çalışanları tarafından çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin Alşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Olayın ardından kaçan Halil İbrahim K. ise daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Halil İbrahim K., ilk ifadesinde, eski eşinin kocası olan Hüseyin Alşahin’i, kendi çocuğuyla ilgili uygunsuz sözleri nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye cinayet Konya Halil İbrahim K.

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