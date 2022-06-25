Konya'da kaza! Takla atan araçtaki iki kaymakam yaralandı

İki kaymakamın yaralandığı kaza, saat 14.00 sıralarında Yalıhüyük-Seydişehir yolu Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci’nin kullandığı otomobil, yola aniden çıkan traktöre çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan otomobil, şarampole takla atarak devrildi.

İKİ KAYMAKAM YARALANDI

Otomobildeki Celepci ile Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hafif şekilde yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kaymakam, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de yaralı meslektaşlarını ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. (DHA)



