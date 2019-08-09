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Konya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü dehşet saçtı! Sürücü metrelerce havaya uçtu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 09.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün havaya uçması ve bir otomobilin çarpmasından son anda kurtulan vatandaşın görüntüsü MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı MOBESE kamerasına yansıyan kaza merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Görüntülerde, çarşı istikametine seyir halinde olan bir otomobil kırmızı ışık sebebiyle durunca arkadan gelen otomobil hızını alamayarak öndeki araca çarpıp kaldırıma yöneldi. Bu sırada kaldırımda bulunan bir vatandaş kazayı fark ederek kendisini hızlıca yanında bulunan tramvay durağına attı. Kaza anında tramvay geçmemesi ise başka bir kaza yaşanmasının önüne geçti.

"KIRMIZI IŞIKTA HIZLI GEÇEN SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI"

MOBESE kamerasına yansıyan bir başka kaza da Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Görüntülerde, kampüs istikametine doğru seyreden hafif ticari araç süratli bir şekilde gelerek Fırat Caddesinden Yeni İstanbul Caddesine çıkan motosikletliye çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uçan motosiklet sürücüsünün savrularak kaldırımda bulunan bir engelli aracına çarpıp durabildiği görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza konya MOBESE

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