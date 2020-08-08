Konya'da kız kardeşler belediye otobüsünde dövüldü

Olay, 4 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Aleyna I. ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Belemir I. ile birlikte yüzme kursundan çıkıp, evlerine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Otobüste Fatmanur Y., Aleyna I.'nın omzuna çarptı. Aleyna I., Fatmanur Y.'den özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Fatmanur Y., Aleyna I.'ya saldırdı. Fatmanur Y.'nin yanındaki babası Orhan Y. de kız kardeşlere vurmaya başladı. Araya giren diğer yolcular, tarafları sakinleştirdi. Yaralanan kız kardeşler, darp raporu alarak baba ve kızından şikayetçi oldu. Orhan Y. ve kızı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNCE DÖVDÜ, SONRA EVLERİNİ TARAMAKLA TEHDİ ETTİ

Aleyna I., otobüste yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kız kardeşimle birlikte yüzme kursundan çıktık eve gitmek için otobüse bindik. İneceğimiz durağa yaklaştığımızda bir hanımefendi çok sert bir şekilde kasten bana çarparak yanımdan geçti. Ben de doğal olarak bir vatandaşın verdiği tepkiyi vererek, 'özür dileseydin' dedim. Birden bize yönelik bağırmalar başladı. Ben de bağırmanıza gerek yok sizi anlayabiliyorum dedim. Kadın bir anda üzerime gelerek saçımı çekmeye başladı. Sonra bir beyefendi geldi, kim olduğunu bilmiyordum, kadının babasıymış. Üzerime yürüdü, dudağıma yumruk atmaya kalktı. Yumruk dudağıma geldi ve dudağım şişti. Yüzüme vurmaması için kolumla yüzümü kapattım. Koluma vurunca kolum çok kötü morardı. Birkaç kişi ayırmaya çalıştı, ancak çok iri bir beyefendiydi. Daha sonra otobüsten indik. Bekçiler geldi ve bizi onların yanında tehdit etmeye başladı. 'Sizin evinizi tarayacağız, sen göreceksin' diyerek bize ağza alınmayacak küfürler etti" dedi.