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  4. Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla cansız bedenleri bulundu

05.06.2024 17:04
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Konya'da arka arka korkunç iki olay meydana geldi. 30 yaşındaki Şerife Bedel, evlerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki sitesinin bahçesinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Bedel'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Bedel'in kız kardeşi 26 yaşındaki Gül Bedel de evinde ölü bulundu. Gül Bedel'in hap içerek öldüğü belirlendi. Polis, iki kardeşin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.

Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Olay, saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitede yaşayanlar, bahçede hareketsiz halde yatan kadını görünce polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adının Şerife Bedel olduğu belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı. Bedel'in, ailesiyle oturduğu evin, yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta olduğu belirlendi. Gül Bedel'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Bedel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

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KIŞ KARDEŞİ DE 4 SAAT ÖNCE ÖLÜ BULUNMUŞ

Bu sırada, Şerife Bedel'in kardeşi Gül Bedel'in de saat 06.30 sıralarında evlerinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Gül Bedel'in, hap içerek yaşamına son verdiği tespit edildi. Polis, iki kardeşin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı. (DHA)

k2Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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