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  4. Konya'da 'kız kavgası' kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da 'kız kavgası' kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

26.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da, kız meselesinden çıkan kavgada kalbi ile karnından bıçaklanan Orhan Çumralıgil (32) hayatını kaybetti, arkadaşı D.K. ise yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Konya'da 'kız kavgası' kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak’taki apartmanın girişinde meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kalbinden ve karnından bıçaklanan Orhan Çumralıgil ile arkadaşı D.K., yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişiyi ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan Orhan Çumralıgil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen F.Ö. ile Y.K. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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DHA

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