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  4. Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kocasıyla yaşayan kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Özlem K. adliyeye sevk edildi.

Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, Seydişehir'de işlediği cinayetin ardından kaçan şüpheli Özlem K'yi Kocaeli'de saklandığı evde yakaladı.

Ekipler, şüpheliyi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra kente getirdi.

Zanlının cinayetin ardından ticari taksiyle önce kent merkezine gittiği, izini kaybettirmek için ara sokaklarda dolaştıktan sonra başka bir taksiyle Eskişehir'e, ardından da kocasının akrabasıyla Kocaeli'ye gittiği belirlendi.

Şüpheli Özlem K'nin, sosyal medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Tufan K'nin ayakkabısına bastığı fotoğrafı "Sana da sıra gelecek." notuyla paylaştığı belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seydişehir ilçesinde 3 Ocak'ta Özlem K, eşi Tufan K. ile yaşadığını öğrendiği Aynur S'yi evinde silahla vurmuş, Aynur S. boynuna ve ayağına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan Özlem K, dün akşam Kocaeli'de yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet gözaltı Konya seydişehir ilçesi

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