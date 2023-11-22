Konya'da korkunç cinayet! Gerçek otopside ortaya çıktı: Önce öldürmüş sonra da yakmış

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale edip, söndürdü. Ancak içeride bir erkeğe ait yanmış cesetle karşılaşıldı. Ekipler yapılan incelemede ölen kişinin Mustafa Geyikpınar olduğu ve zaman zaman işyerinde kaldığını tespit etti.

GERÇEK OTOPSİDE ÇIKTI

Mustafa Geyikpınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada yapılan incelemede Geyikpınar'ın vücudunda bıçak izlerine rastlanıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Geyikpınar'ın öldürüldükten sonra işyerinin ateşe verildiği ihtimali üzerine çalışma yaptı.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran polis, Geyikpınar'ın en son meslektaşı ve arkadaşı Feyzullah Kumru ile bir araya geldiğini belirledi.

İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Polis, çok geçmeden Feyzullah Kumru'yu gözaltına aldı. Kumru ifadesinde, Geyikpınar ile otururken alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, Geyikpınar'ı bıçaklayıp, öldürdükten sonra ise yangın süsü vermek için işyerini ateşe verdiğini söylediği iddia edildi.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre Feyzullah Kumru emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





