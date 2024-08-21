HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da korkunç cinayet! Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesini karakola götürüp teslim oldu

Konya'da korkunç cinayet! Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesini karakola götürüp teslim oldu

21.08.2024 20:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın cinayetleri ve şiddet olayları devam ederken bir acı haber de Konya'dan geldi. Otomobil içerisinde eşini bıçaklayarak öldüren bir kişi, aynı araçla karakola giderek teslim oldu. Olayda ölen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Konya'da korkunç cinayet! Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesini karakola götürüp teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir D. ve eşi Elif D., otomobil içerisinde tartışmaya başladı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Tartışma sırasında sürücü Bekir D. yanında bulunan bıçakla Elif D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu.

AW271987_01

Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir D. gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AW271987_03

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya kadın ayakkabı
En Çok Okunan Haberler
İlanı görenler şaşkına döndü! İstanbul'da 5+1 dairenin kira bedeli dudak uçuklattı

İlanı görenler şaşkına döndü! İstanbul'da 5+1 dairenin kira bedeli dudak uçuklattı

Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

Haciz gelmişti... Belediye başkanı plastik sandalye ve masada!

Haciz gelmişti... Belediye başkanı plastik sandalye ve masada!

Ferdi Kadıoğlu transferini Brighton cephesi ilan etti

Ferdi Kadıoğlu transferini Brighton cephesi ilan etti

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son

Kabine toplantısı için Türkiye tarihinde bir ilk

Kabine toplantısı için Türkiye tarihinde bir ilk

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.