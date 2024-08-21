Konya'da korkunç cinayet! Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesini karakola götürüp teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir D. ve eşi Elif D., otomobil içerisinde tartışmaya başladı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Tartışma sırasında sürücü Bekir D. yanında bulunan bıçakla Elif D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir D. gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır