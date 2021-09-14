Konya'da korkunç gece:1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi İvriz yolu üzeri Yazlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden gelen Ali Alan idaresindeki kamyonet ile İvriz yönünden gelen Bayram Alkan yönetimdeki kamyonet çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Ali Alan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan oğlu Özcan Alan ve hafif ticari araç sürücüsü Bayram Alkan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Alan’ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

