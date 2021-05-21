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Konya'da korkunç kaza! Anne ve kızı feci şekilde can verdi, 3 kişi de yaralandı

21.05.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu camdan fırlayan anne ve kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 1. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Okay (36) yönetimindeki otomobil, Konya yönüne seyir halindeyken Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki döner kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Kavşak üzerinde devrilerek yan yatan otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Gülten Okay (36) ile annesi Şenay Yıldırım (57) emniyet kemerlerinin takılı olmaması nedeniyle taklalar esnasında aracın camından yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki Levent Çevik (58) ve sürücünün kayınpederi Erol Yıldırım (61) ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edili. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol Yıldırım, acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya nakledildi.

Kazazedelerin, Gülten Okay’ı Konya’ya hastaneye doktor kontrolüne götürmek için Seydişehir’den yola çıktıkları, Beyşehir’de bulunan bir yakınlarına Okay’ın 50 günlük bebeği ile 6 yaşındaki çocuğunu bakmaları için bıraktıktan sonra giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden anne Şenay Yıldırım ile kızı Gülten Okay’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Taner Okay’ın Seydişehir ilçesinde bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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trafik kazası Konya

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