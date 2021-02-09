HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

09.02.2021 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'nde meydana geldi.

KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, Temel P. idaresindeki otomobil tali yoldan caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan Fatih Mehmet Kara’nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü savruldu. Motosiklet sürücüsü Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Temel P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Mahkeme kararının ardından flaş gelişmeMahkeme kararının ardından flaş gelişme
Kadir gecesinin anlamı, önemi ve faziletiKadir gecesinin anlamı, önemi ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

10 ilde operasyon! Aralarında akademisyen, doktor ve avukatlar da var

Eski belediye başkanının oğlu, kazada hayatını kaybetti

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Enis Berberoğlu fezlekesi TBMM'ye gönderildi

Mahkeme kararının ardından flaş gelişme

Ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Ne zaman kar yağacak? İşte o tarih!

Eşini ve çocuklarını evden gönderip, 7'nci kattan ölüme atladı

Eşini ve çocuklarını evden gönderdi, sonrası korkunç

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.