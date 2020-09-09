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  4. Konya'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi

Konya'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Konya'da TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücü Fetih Güneş (40) hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi yaralandı.

Konya'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi

Konya'daki kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolu Ereğli ilçesi yakını Acıkuyu mevkiinde meydana geldi.

Fetih Güneş yönetimindeki otomobil, Osman Kerik'in kullandığı boru yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Dorsenin altına girip, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Güneş öldü, yanındaki Emine, Zeynep Nehir ve Elif İpek Güneş ile Melek Özalp yaralandı.

1

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fetih Güneş'in cansız bedeni ile yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

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Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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(DHA)

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