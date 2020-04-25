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Konya'da korkunç olay! 3 çocuk tuz ruhu içti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Konya'nın Kulu ilçesinde annelerinin temizlik yaptığı sırada odada buldukları tuz ruhunu içen 2'si kardeş 3 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da korkunç olay! 3 çocuk tuz ruhu içti

Olay, Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneleri temizlik yaparken yalnız kalan çocuklar 3 yaşındaki N.T. kardeşi 4 yaşındaki G.T. ve akrabaları olduğu öğrenilen 4 yaşındaki E.K. tuz ruhu şişesini açarak içindeki kimyasal maddeyi içti. Çocukların ağlama sesleri üzerine odaya giren anne şişenin boşaldığını fark edince 112 acil sağlık merkezini arayarak yardım istedi.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocukların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya tuz ruhu

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