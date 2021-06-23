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  4. Konya'da korkunç olay! 3 kız kardeş olay yerinde hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 3 kız kardeş olay yerinde hayatını kaybetti

23.06.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da iki katlı müstakil evde çıkan yangında 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş hayatını kaybetti.

Konya'da korkunç olay! 3 kız kardeş olay yerinde hayatını kaybetti

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alt katta kalan anne baba yangını fark edemedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVİN ÜST KATI ÇÖKTÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında çöken evin üst katındaki bölümünde kalan ikizler Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail’i (2) sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybeden çocukların cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

AİLE GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Çocukların hayatını kaybettiğini öğrenen aile ise polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışması devam ederken; baba Cihat El İsmail’in (23) geçimini kağıt ve plastik toplayarak sağladığı ve maddi durumlarının kötü olduğu öğrenildi. Yangının, ilk belirlemelere göre ısınmak için yakılan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Öte yandan, yangını gören vatandaşlar ise olanları seyretmek için çevrede yoğunluk oluşturdu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye uyruklu komşular, yangının anne baba aşağıda oturduğu sırada çıktığını ve yangını komşuların fark ederek bildirdiğini söyledi. (İHA)


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