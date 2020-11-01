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Konya'da korkunç olay! Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 11:16 | Son Güncelleme

Dehşete düşüren olay Konya'da yaşandı. Bozkır ilçesinde, bir lisenin yanında 56 yaşındaki Mustafa Sömek'in cesedi başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu. Katil zanlısı ise kıskıvrak yakalandı.

Konya'da korkunç olay! Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu

Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda gece yarısı sıralarında ceset olduğunu görenler polisi aradı. Hemen adrese giden polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş halde olan cesedi buldu.
Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesinde bulundu.

Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlenen ceset ve başı, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Korkunç cinayetle ilgili hemen harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısının şizofreni hastası Mücahit M. olduğunu saptadı. Şüpheli, taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Mücahit M., sorgulanmak üzere Bozkır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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