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  4. Konya'da korkunç olay! Kavga ihbarına giden polis, 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Konya'da korkunç olay! Kavga ihbarına giden polis, 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

27.01.2025 21:42
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27.01.2025 21:42
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Konya'da bir eve aile içi kavga ihbarıyla giden polis ekipleri anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen 4 kişinin ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Eve giren ekipler, aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun tabanca ile vurulduğunu belirledi.

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Olay yeri incele ekipleri evde inceleme yaparken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Konya aile
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