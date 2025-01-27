Konya'da korkunç olay! Kavga ihbarına giden polis, 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Eve giren ekipler, aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Olay yeri incele ekipleri evde inceleme yaparken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır