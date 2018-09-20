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Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

Konya'da restoran sahibi Hüseyin Çınalı, 20 günlükken sahip olup, 'Alex' adını verdiği kuzusunu büyüyerek, koç olması üzerine 'Hülya' adını verdikleri koyunla sembolik olarak evlendirdi. Süslenen triportörle lüks araçlar eşliğinde restorana getirilen papyonlu koç ile duvaklı koyun için sembolik nikah kıyıldı.

Eski futbolcu Pascal Nouma'nın temsili nikah şahitliği yaptığı törende koyuna beşibiryerde takıldı.

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Meram ilçesinde oturan Hüseyin Çınalı, 20 günlükken aldığı kuzuyu besleyip, büyüttü.
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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Kuzunun koç olması üzerine aklına düğün yapmak gelen Çınalı, gelin ve damat için yapılan tüm ritüelleri yerine getirdi. Damatlık gibi kumaş giydirilen koç, süslenen 1968 model triportöre davul zurna eşliğinde konuldu.
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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Papyon da takılan koç, lüks araçlardan oluşturulan konvoyla yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki çiftliğe götürüldü. Buradan duvak takılan, gelinlik gibi kumaş giydirilen, kolye ve çiçeklerle süslenen koyun, temsili gelin olarak alındı. Koç ve koyun bir araya getirilince fotoğrafları ve görüntüleri çekildi.
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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Hayvanlar, ardından yine konvoy eşliğinde sembolik düğün için balonlarla süslenen restorana getirildi. Davetlilerin de hazır bulunduğu restorana koç ve koyun, yan yana getirildi. Gazetecilerin de ilgisinin yoğun olduğu koç ile koyunun sembolik düğününde yine temsili olarak nikah kıyıldı.
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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Eski futbolcu Pascal Nouma'nın temsili nikah şahitliğini yaptığı sembolik düğünde koyuna, beşibiryerde takıldı.
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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Farklılık olması için bu girişimde bulunduğunu belirten Hüseyin Çınalı, ''20 günlükken aldığımız kuzuyu 6- 7 ay evimde besledim. Koyu Fenerbahçe taraftarı olduğum için 'Alex' ismini koymuştum.
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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Sonra büyüdü ve 1 yaşını doldurdu. Sonra böyle bir fikir aklıma geldi. Kuzuyla evlendirelim, dedik. Ona da 'Hülya' ismini koyduk. Düğün davetiyesi hazırlayınca arkadaşlarım, benim evlendiğimi sanmışlar. Gayet iyi yorumlar aldım. Tam bir düğün gibi yapılması gerekenleri yaptık. Onlar için ev hazırlandı. Düğün yapmak zormuş'' dedi.
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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Hüseyin Çınalı, temsili gelin arabası olarak süslenen triportörün, 1968 model olduğunu ve özel olarak hazırladıklarını belirterek, araca eski milli futbolcu Sergen Yalçın'dan esinlenerek, 'Sergen' ismi koyduğunu söyledi. Çınalı, gösterişli düğün için ne kadar harcama yaptığını ise açıklamadı.
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Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
Pascal Nouma ise törende sevgilisini arayıp, koç ve kuzunun gelinlikli ve damatlıklı halini gösterip, kendisinin de evlenmek istediğini söyledi.
10 / 15

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
11 / 15

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
12 / 15

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
13 / 15

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
14 / 15

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
15 / 15

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu

Koç ile koyun evlendi! Nikah şahidi bakın kim oldu
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Konya koyun koç evlilik koç Alex

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
akp %85 oy alması normal konya da
Başka ülkede yaşayamam!
Konyalı yim demeye korkar olduk :)))
MİLLET KAFAYI YEDİ İYİCE ŞAŞIRDI.
milletin işi yok
nouma ülkene gitte kurtulalım ordakilerinde beyni göç etmiş
:) başka ülkede yaşayamam
Alex isim değiştirmeli bence.
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