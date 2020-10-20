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Konya'da kumarhaneye baskın! Duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Konya'da polis bir iş yerinde geçiş için duvar kırılarak gizli bölme açılıp, kumar oynatılan alan oluşturulduğunu saptadı. İş yeri sahibi R.K. hakkında işlem başlatılırken, sosyal mesafe kurallarına uymayan 111 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da kumarhaneye baskın! Duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 4 gazinonun açık olduğunu saptadı. Bunun üzerine 4 iş yerine operasyon yapan polis, 111 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirleyip, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Polis, bir iş yerinde ise geçiş için duvarı kırıp, gizli bölme açılarak kumar oynatılan alan oluşturulduğunu belirledi. İş yeri sahibi R.K.'ye, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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