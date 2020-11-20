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  4. Konya'da levyeli saldırgan dehşeti! Mahkemeden flaş karar

Konya'da levyeli saldırgan dehşeti! Mahkemeden flaş karar

20.11.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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Konya'da levyeli saldırgan dehşeti! Mahkemeden flaş karar

Konya'da, selektör yaparak, yol isteyen O.K.'nin aracında levye ile hasar oluşturan Arif Nafiz Temiz (29), 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan mahkemece tutuklandı. Temiz hakkında ayrıca 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak' suçlarından 420 lira ceza uygulanıp, ehliyetine el koyulduğu belirtildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.K., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önündeki aracın sürücüsünden yol istedi. İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü Arif Nafiz Temiz de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı.

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Zikzak yaparak, aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.K.'nin yanına gelerek, önce küfretti ardından da aracından aldığı levyeyle otomobilde hasara neden oldu. O.K. de "İleride polis var" diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. O.K., daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntülerle polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu.

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Bugün gözaltına alınan Arif Nafiz Temiz, 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Temiz hakkında ayrıca 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak' suçundan da 420 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine el koyulduğu belirtildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu araç kameraları aslında büyük nimet
Selektör yapan surucuyude ceza kesilmesi lazım adam belki o an sağa geçemedi selektör yaparak arabanın arkasına iyice yaklaşarak tehlike yaratıyorlar buda cezasız kalmamalı levye olayı tabii suç o baska

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