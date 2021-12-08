Konya'da motosikletli sürücü çöp konteynerine çarpıp takla attı, kedi korkudan böyle fırladı

Kaza, Akşehir ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karahüyük Mahallesinde, sokak üzerinde seyir halinde olan Ercan D. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarptı. Sürücü motosikletten fırlayarak çöp konteynerinin arkasına düştükten sonra tekrar ayağa kalktı.

ÇÖPTEKİ KEDİ KORKUDAN FIRLAYARAK KAÇTI

Kaza anı ise sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ercan D. idaresindeki motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu sürücünün fırlayarak yere düşmesi, o sırada konteyner içerisinde bulunan kedinin fırlayarak kaçması yer alıyor. Daha sonra sürücünün ayağa kalktığı ve motosikletinin yanına gittiği görülüyor.

(İHA)

