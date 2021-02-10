HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! Bir mahallede daha karantina kararı

Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! Bir mahallede daha karantina kararı

10.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! Bir mahallede daha karantina kararı

Konya'da, mutasyona uğramış virüsün görüldüğü mahalle sayısı, 3'ye yükseldi. Bunlardan 2 mahallede giriş- çıkışlar, yasaklanırken, diğer mahallede ise mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin oturduğu evlerin karantinada tutulduğu belirtildi. Mahallelinin, tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi.

Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi’nde, 5 kişilik ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Aileyi birkaç gün önce İzmir'den gelen akrabalarının ziyaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, gece saatlerinden itibaren ilçeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Mahallelinin de tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi. Belediye ekipleri, bugün Gevrekli ve Boyalı mahallelerine bağlantı yollarını kapatmak için toprak döktü.

'7 GÜN SÜRECEK'

Karantinanın 1 hafta süreceğini kaydeden Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ''Mahallemizde bir ailede dışarıdan gelen bir kişi ile temas sonucu mutasyonlu virüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı tarafından da karantinaya alındı. Yayılma hızı yüksek olduğu için de böyle bir karar aldık. 1 hafta karantina devam edecek. Süreç sonunda yayılma hızı devam ederse karantina uzayacak. Devam etmezse kalkacak'' dedi.

Hüyük ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde de 9 kişide mutasyonlu virüs görüldü. Bunun üzerine mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol altına alındı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ''Mahallemizde mutasyon virüsü görüldü. Mahallenin giriş- çıkışları kontrol altına alındı. Mahalle halkımız kontrollü ve tedbirlere uyarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Mutasyon vakası görülen aile temaslı kişiler de evlerinde karantinada tutuluyor'' diye konuştu.

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde de mutasyonlu virüs görülen ailelerin bulunduğu ev karantinaya alındı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
CHP'deki istifalar sonrası dikkat çeken anketCHP'deki istifalar sonrası dikkat çeken anket
Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Prof. Dr. Özlü'den flaş açıklama: Hastalar atlatıyor ama...

Prof. Dr. Özlü'den flaş açıklama: Hastalar atlatıyor ama...

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması! Uzman isim uyardı: İstanbul kara gömülecek

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

Pendik'te korkunç olay! Kocasının abisi tarafından çocuklarının gözü önünde vuruldu

Kayınbiraderi tarafından vuruldu

CHP'deki istifalar sonrası dikkat çeken anket

CHP'deki istifalar sonrası dikkat çeken anket

Adana'daki at yarışında inanılmaz kaza! Apranti (Jokey çırağı) Harun Çanakçı ölümden döndü

Son düzlükte can pazarı!

Türkiye'de ekstrem sıcaklıklar! Ocak ayında 72 merkezde rekor kırıldı

Ocak ayında 72 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı

Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.