Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'nın Akşehir ilçesi Turanlar Camisi'ne ikindi namazını kılmak için gelen vatandaşlar, tuvalette erkek cesedi buldu. Ceset kesin ölümünün belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
VATANDAŞLAR GENCİN CESEDİNİ GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki Turanlar Camisi'ne ikindi namazı için gelen vatandaşlar, tuvaletin bir kapısının açılmamasından şüphelendi. Kapıyı kırarak içeri giren vatandaşlar, hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve acil servis ekiplerine haber verdi. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Muhammed G. (18) olduğu tespit edildi.
GENCİN CESEDİ, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Savcının incelemesinin ardından Muhammed G'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki
Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak
ABD'den İdlib için kritik açıklama
Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?
İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 1 yorum