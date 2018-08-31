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Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 21:18 | Son Güncelleme

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar, uzun süredir kapalı duran tuvaletin kapısını kırıp içeri girdiğinde erkek cesedi ile karşılaştı.

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'nın Akşehir ilçesi Turanlar Camisi'ne ikindi namazını kılmak için gelen vatandaşlar, tuvalette erkek cesedi buldu. Ceset kesin ölümünün belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

VATANDAŞLAR GENCİN CESEDİNİ GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki Turanlar Camisi'ne ikindi namazı için gelen vatandaşlar, tuvaletin bir kapısının açılmamasından şüphelendi. Kapıyı kırarak içeri giren vatandaşlar, hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve acil servis ekiplerine haber verdi. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Muhammed G. (18) olduğu tespit edildi.

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GENCİN CESEDİ, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Savcının incelemesinin ardından Muhammed G'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konya namaz cami Konya'nın Akşehir ilçesi

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