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Konya'da 'Namus' cinayeti! Suriyeli cani 17 ve 15 yaşlarındaki kızlarını vahşice öldürdü

25.12.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da meydana gelen vahşette cani baba Suriyeli Yusuf Elhamed, 17 yaşındaki kızı Kevser ile 15 yaşındaki Merve'yi bıçaklayarak öldürdü. Kız kardeşlerin cenazeleri toprağa verilirken Yusuf Elhamed adliyeye sevk edildi. Elhamed, cinayeti 'namus' nedeniyle işlediğini belirtti. Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi Kevser El Salih'in eşi Muhammed El Salih'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

Konya'da 'Namus' cinayeti! Suriyeli cani 17 ve 15 yaşlarındaki kızlarını vahşice öldürdü

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. 7 çocuk babası Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed ile tartıştı. Yusuf Elhamed, çıkan kavgada 2 kızını öldürüp, polise teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis, 2 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

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'NAMUS' YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ!

Otopsinin ardından 2 kardeşin cenazesi, Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kızlarını namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü öne süren Yusuf Elhamed ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi.

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ÖLDÜRÜLEN 17 YAŞINDAKİ KIZIN 2 ÇOCUĞU BULUNUYORDU

Yusuf Elhamed, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi Kevser El Salih'in eşi Muhammed El Salih'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

(DHA)


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