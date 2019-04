Konya'da obruk sayısı 332'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Evleri yutabilir

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. Konuyla iligli konuşan Arık, ''Obrukların çapları 80 ila 100 metreyi, derinlikleri 30-40 metreyi bulabiliyor. Allah korusun eğer böyle bir obruk oluşumu konutun altında meydana gelirse, o evi tamamen yutacak durumda. Dolayısıyla can kaybı her an için olabilir gibi görülüyor" dedi.