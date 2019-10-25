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Konya'da öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla lise hademesi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Konya'da bir lisede 3 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli Mehmet E. (26) gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Şaban Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, dün okulda hademe olarak görev yapan Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyen 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine, ardından da ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti.

'UYGUNSUZ VİDEOLAR İZLETTİRİYOR' İDDİASI

Bir veli ise Mehmet E.'nin kız öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonunundun uygunsuz videolar izlettirdiğini ileri sürdü.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

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Konya taciz lise

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