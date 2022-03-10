Konya'da okullar tatil mi? 10-11 Mart Konya'da okul var mı, okullar tatil mi edildi? İşte son durum

Öğrenci ve veliler tarafından "Konya'da okullar tatil mi?" sorusu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınmış olan bilgiye göre ülkenin pek çok ilinde şiddetli kar yağışı etkisini gösterirken kamuoyuna sunulan bu açıklamanın sonrasında vatandaşlar 10- 11 Mart'ta okulların olup olmadığını merak ediyor.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt geneli için yapılan duyurular sonrası Konya'da yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı sebebiyle 8 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verilmiş durumda. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları ise idari izinli sayılacak. Ayrıca şehirde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler kar sebebiyle uzaktan eğitim görecek.

KONYA HAVA DURUMU!

Koonya'da çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının öğle saatlerinden Konya çevrelerinde yer yer yoğun olması beklenmekte. Hava sıcaklığının ise 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ AÇIKLAMASI VE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son incelemelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği düşünülüyor.

Ayrıca Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta. Çarşamba ve Perşembe günleri sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

