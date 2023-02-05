Konya'da yoğun kar etkisini iyiden iyiye hissettiriyor. Yollarda ciddi buzlanmaların yaşanması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Hava şartlarının kötüleşmesiyle gözler Konya Valiliği'ne çevrilmiş durumda. Konya'da yarın okullar tatil mi hem öğrenciler hem de veliler merak ediyorlar. MGM'den yapılan açıklamaya göre Konya'da kar yağışı yarın da devam edecek. Peki Konya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı? Konya Valiliği'nden tatil açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da bugün hava -3 dereceyi gördü. Çocuklar kar oynadıkları için sevinçli olsalar da yoğun kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Trafik durma noktasına geldi. 6 Şubat( yarın)'ta okular ikinci dönem derslerine başlayacaklar. Kar yağışının artmasıyla okullar tatil olacak mı merak ediliyor.

Şu an için Konya'da okullar tatil mi henüz bilinmiyor. Resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYA VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Konya'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yapıldı mı en çok aranılan konuların başında yer alıyor. Konya Valiliği'nden 6 Şubat okullar tatil olacak mı olmayacak mı konusuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Valilikten henüz tatil açıklaması yapılmadı.

Konya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması halinde güncel açıklamalar haberimize eklenecektir.

