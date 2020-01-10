Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (10 Ocak cuma bugün Konya'da tatil haberi var mı?)

Konya son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '10 Ocak cuma bugün Konya'da tatil haberi var mı? Konya'da bugün okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

KONYA'DA 10 OCAK CUMA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve kar yağışı nedeniyle binlerce öğrenci ve veli '10 Ocak cuma bugün Konya'da tatil haberi var mı? Konya'da bugün okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyor.

KONYA VALİSİ'NDEN '10 OCAK BUGÜN OKULLAR TATİL' AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Konya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili meraklı bekleyiş sona erdi. Hadim ve Taşkent ilçelerinde okullar tatil edildi.

Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hadim'in Bademli İlk/Ortaokulu, Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokulu ile Yağcı Mahmut Yiğit İlkokulu haricindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da aynı gerekçelerle ilçede eğitime ara verileceği duyuruldu.



