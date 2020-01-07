Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (7 Ocak salı bugün Konya'da kar tatili haberi var mı?)

Konya son dakika kar tatili haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '7 Ocak salı bugün Konya'da kar tatili haberi var mı? Konya'da bugün okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

KONYA'DA BUGÜN 7 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının gece boyu etkili olmasının ardından binlerce öğrenci ve veli '7 Ocak salı bugün Konya'da kar tatili haberi var mı? Konya'da bugün okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyor.

KONYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Konya’nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır ve Yalıhüyük ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar salı günü tatil edildi. Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü, Huğlu, Yeşildağ ve Gölyaka mahalleleri ile Selçuklu ilçesinin Sızma, Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime 7 Ocak salı bugün ara verildi.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Konya merkezde okulların tatil olup olmadığı ile ilgili meraklı bekleyiş devam ederken, Konya Valiliği'nden henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi.

