HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da öldürülen baba-oğlun son görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da öldürülen baba-oğlun son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Konya'da bayram alışverişinden dönerken babası Mevlüt Çakır gözleri önünde silahlı saldırıda öldürülen 10 yaşındaki İzzet Çakır'ın katil zanlısı Hasan Aygün'e, taş attığı için tüfeğin dipçiğiyle başına vurması sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Baba ve oğulun cenazeleri dün defnedilirken, Hasan Aygün de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'da öldürülen baba-oğlun son görüntüleri ortaya çıktı

Mevlüt Çakır ile aralarında husumet olduğunu ileri süren Aygün'ün ifadesinde,"Kendi aracımın içerisinden 1 el, dışından da 2 el ateş ettim. Çocuk ölmedi. Çocuk bana taş atınca kafasına tüfeğin namlusuyla iki kez vurdum. Silahı bir kuyuya attıktan sonra çocuğa yaptığımdan dolayı pişman oldum. Arabamla hastaneye götürmek için yola çıktım. Çocuğu yolda ambulansa teslim ettim." dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kız 3 çocuk babası besicilik yapan Mevlüt Çakır, dişinin ağrıması üzerine oğlu İzzet Çakır'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti.

İddiaya göre bayram alışverişi de yaptıktan sonra Tepekent Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıkan Mevlüt Çakır'a Sögütözü Mahallesi yakınlarında bir çeşmenin yanında kimliği belirlenemeyen kişi ya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Silahlı saldırı da başından yaralanan Mevlüt Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi. Başından darbe alan oğlu İzzet Çakır da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

1

GEÇEN YIL KALP AMELİYATI OLMUŞ

Silahlı saldırıda babasıyla birlikte öldürülen İzzet'in Çakır'ın geçen yıl geçen yıl kalbinin delik olması nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu ortaya çıktı.

2

BABA VE OĞLUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mevlüt Çakır ve oğlu İzzet Çakır'ın, son görüntüleride ortaya çıktı. Baba ve oğulun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın ardından yaralı İzzet Çakır'ı, hafif ticari aracıyla, olay yerine gelmek üzere olan ambulansa taşıdığı belirlenen Hasan Aygün ile birlikte şüphe üzerine öldürülen Mevlüt Çakır'ın amcasının oğlu M.Ç., eşi E.Ç., R.K. ve M.T.'yi gözaltına aldı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hasan Aygün cinayeti itiraf etti.

Jandarma Aygün'ün evinde yaptığı aramada da kirli çamaşırların içerisinde kanlı kıyafetlerini ele geçirdi.

"ARAMIZDA 4-5 AYDIR HUSUMET VARDI"

Cumhurilet Savsınını talimatı üzerine olay yerinde keşif yaptırılan Hasan Aygün, baba ve oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı. Ablasının Mevlüt Çakır'ın ağabeyi ile evli olduğu öğrenilen Aygün, ifadesinde Mevlüt Çakır ile 4-5 aydır aralarında husumet olduğunu ileri sürdü.

5

HEM ATEŞ ETMİŞ HEM DE KAFASINA NAMLUYLA VURMUŞ

Hasan Aygün, "Mevlüt ile aramızda 4-5 aydır husumet vardı. Olay günü Mevlüt ile yolda karşılaştık. Beni çeşmenin başına çağırdı. Bana küfür edince baba ve oğluna yönelik arabanın içinden 1 el arabanın dışından da 2 el ateş ettim. Ateş ettiğimde çocuk ölmedi. Çocuk bana taşla saldırmaya çalıştı. Ben de bunun üzerine sinirlenip tüfeğin namlusuyla kafasına hızlıca iki kez vurdum. Olay yerinden kaçarak tüfeği bir kuyuya attım."dedi.

6

ÇOCUĞA YAPTIĞINDAN PİŞMAN OLMUŞ

Çocuğa yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup tekrar olay yerine gelen Hasan Aygün, İzzet Çakır'ı hafif ticari aracına alıp, yolda ambulansa teslim ettiğini anlattı.

Aygün, "Silahı attıktan sonra İzzet'e yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum. Arabamla tekrar olay yerine döndüm. İzzet çok kan kaybetmişti. İzzet'i hafif ticari aracıma alarak koltuğa yatırdım. 112'yi arayarak yaralı olduğunu anlattım. İzzet'i yolda ambulansa teslim ettim. Sonra öldüğünü öğrendim" dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Aygün, Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!
Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!

En Çok Okunan Haberler

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Diğer Haberler
Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Taksici ile yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması

Taksiden inince tekmeler savurdu!

Yaralanan kasap, kendisinin ilk vaka olup olmadığını sordu

Yaralanan kasap 'İlk vaka mıyım?' diye sordu

Uzmanlardan atık organ uyarısı: Derin çukura gömüp üzerine kireç dökün

Uzmanlar uyardı: Atık organları derin çukura gömün

Bayram koronavirüsü unutturdu! Konya'da endişelendiren manzara

Bayram koronayı unutturdu! Endişelendiren manzara

Adıyaman’da feci olay! 3 yıllık evli çift hayatını kayatını kaybetti

Feci olay! 3 yıllık evli çift hayatını kayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.